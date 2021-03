Se preparan negocios para mandato de "no mascarillas"

(NOTICIAS YA).- A solo un día de que el gobernador de Texas Greg Abbott anunció en conferencia de prensa que el uso de cubrebocas será opcional para los texanos y que los negocios como restaurante, bares, entre otros pueden volver a operar el al ciento por ciento de su capacidad.

Por lo que dueños de establecimientos locales se dicen contentos, ya que esto ayudará a su economía que se ha visto afectada desde hace casi un año.

“La gente va a asistir un poco más, los que estaban asustados y no salían y eso va a ayudar a los negocios locales”, explicó Juan Manuel Isaís, dueño del restaurante Los Jarrones.

Isaís aseguró que aunque esta nueva medida que entra en vigor el próximo 10 de marzo beneficiara a su negocio, se seguirán tomando medidas de seguridad como distanciamiento social y uso de gel antibacterial para cuidar no solo a sus empleados, sino también a sus clientes.

“Aunque va a ser opcional pero por seguridad del cliente, del personal y las familias de la comunidad va a ser muy buena sugerencia usar el cubrebocas”, dijo el hombre.

Pero otros establecimientos como la tienda de ropa WAVE en la zona centro mencionaron, que aunque la orden del gobernador es clara ellos no terminaran con las restricciones.

“Nosotros como tienda todavía vamos a seguir pidiendo su cubrebocas obligatorio para poder entrar a comprar. El distanciamiento también es obligatorio para poder pagar aquí en la tienda y también gel antibacterial y estar desinfectado cada vez que se retira un cliente”, comentó Nitza Alvarado, empleada de la tienda WAVE.

Y es que especialistas en salud consideran que la decisión del gobernador es apresurada, ya que aunque la vacuna es una realidad el peligro de contraer coronavirus aun existe.

“No lo apoyo, no es seguro aun. Eso no es necesario, no ahora cuando apenas estamos tomando control de los pacientes de COVID, los números no son seguros ahora", insistió Christine Cortinas, representante de SPD Tech.