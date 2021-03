Se registran inundaciones en San Diego ante fuertes lluvias

(NOTICIAS YA).-Una tormenta fría y violenta azotó el área de San Diego con fuertes lluvias, relámpagos y granizo, que terminó con casi una pulgada de humedad en toda la región.

Las lluvias más fuertes del sistema atmosférico llegaron al condado desde las 10 de la mañana hasta la tarde de este miércoles, acompañado a veces por rayos y granizo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

The rain showers on weather radar continue during the commute but the intensity is less as the main storm center tracks over San Diego County #CAWX roadways will be slick with reduced visibility in rain pic.twitter.com/UIQ2o0yawP

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 4, 2021