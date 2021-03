Tecate recaudó $100 mil en donaciones para trabajadores indocumentados

El(NOTICIAS YA).- La pandemia de Coronavirus ha causado devastación tanto en la salud como en la economía. La industria restaurantera es una de las que peor ha sufrido este golpe, en especial los trabajadores que son inmigrantes indocumentados.

LEE: Sinsabor entre los trabajadores de restaurantes, al no poder vacunarse en la fase 1B.3

Música con una buena causa

Con el objetivo de recaudar donaciones para la organización No Us Without You LA, la cervecera Tecate realizó un concierto virtual llamado “El Patio Tecate”, dirigido a la comunidad latina en EE.UU.

La empresa donó $1 por cada cartón de cerveza Tecate vendido. Además de una donación de $50,000 a No Us Without You LA para la compra de un camión de entregas que lleva comida a las comunidades de inmigrantes afectadas por la pandemia.

El concierto virtual incluyó una “mezcla ecléctica y atrevida de intérpretes talentosos que representan el espíritu que no pide disculpas de su generación”, e incluyó las participaciones de artistas como Natalia Lafourcade, Miguel, Tainy, y Dalex; dijo Óscar Martínez, director de marca en Tecate.

“Nos honra saber que pudimos recaudar los muy necesarios fondos para ayudar a aquellos que lo necesitan durante estos tiempos difíciles”, dijo Martínez.

LEE: Vacunas llegarán antes de lo previsto a trabajadores de restaurantes

Apoyo a los inmigrantes

No Us Without Us LA es una organización que ofrece alimentos para inmigrantes indocumentados que trabajan en la industria restaurantera del área de Los Ángeles, California, una zona con una alta concentración de inmigrantes latinos.

Las restricciones de la pandemia principalmente han afectado esta industria debido a que los bares y restaurantes son lugares de alto riesgo de contagio de Coronavirus. Debido a esto, una gran cantidad de empleados de estos negocios se han enfrentado a una crisis económica, especialmente los inmigrantes indocumentados no califican para recibir ayuda gubernamental.

Con una donación de $33 No Us Without Us LA puede alimentar a una familia de inmigrantes de 4 personas durante una semana. Este apoyo ayuda a una de las comunidades que ha sufrido de forma desproporcionada por el Coronavirus.

LEE: Foro educativo de permisos para negocios y restaurantes al aire libre en San Diego