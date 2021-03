Testigo en juicio por el asesinato de Kelsie Schelling fue asesinada, policía ofrece recompensa por información 

(NOTICIAS YA).-La división de Alto al Crimen de la Policía de Denver ofrece una recompensa de 2,000 dólares por información que pueda ayudar en una investigación de homicidio en South Hampden.

Roxann Martínez de 31 años fue hallada muerta por una herida de bala el jueves por la noche cerca de East Kenyon Drive y South Wabash Street y la uniformada necesita la ayuda de la comunidad para dar con los responsables.

Martínez, fue testigo de la fiscalía en el juicio de Donthe Lucas, quien fue acusado de acabar con la vida de su novia Kelsie Schelling en el 2013.

Donthe Lucas - Pueblo

El juicio de Lucas se está llevando a cabo en el Condado Pueblo.

Si usted tiene información, se le pide comunicarse de manera anónima al 720-913-7867.

#Denver, can you help investigators solve this homicide investigation? If you have any information, please call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and you could earn a cash reward! pic.twitter.com/PrvCBrYET7

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 3, 2021