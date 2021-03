ÚltimaHora Preparatoria Centaurus en Lafayette se encuentra bajo cierre de emergencia preventivo

(NOTICIAS YA).-Acualización: un carril de la calle South Boulder Road ya fue abierto, el otro continúa cerrado, esto de acuerdo con la policía de Lafayette.

Eastbound South Boulder Road near Centaurus High School is now open in one lane. One eastbound lane remains closed.

La preparatoria Centaurus en Lafayette, ubicada en el 10300 W South Boulder Rd está bajo cierre de emergencia preventivo.

La policía respondió a la escuela secundaria con un informe de disparos que se escucharon dentro o alrededor de la escuela.

South Boulder Road está cerrada cerca de la escuela secundaria mientras la policía investiga el incidente.

No se han reportado daños a los estudiantes o al personal, según la policía de Lafayette.

Durante un cierre preventivo, se aseguran los salones de clase y se les indica a los estudiantes que permanezcan en silencio y en su lugar.

Esta es una noticia en desarrollo. Los detalles se proporcionarán a medida que se reciban.

South Boulder Road is currently closed near Centaurus High School while police investigate an incident reported at the high school. No harm to students or staff has been reported. An update will be made available shortly.

— Lafayette CO Police (@LafayettePolice) March 3, 2021