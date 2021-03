Acusados de homicidio agravado de un niño y negligencia con 3 menores en Florida

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Clearwater enfrenta cargos de homicidio agravado y negligencia infantil por la muerte de un menor y el descuido extremo de otros dos niños, según información de la Oficina del Alguacil del condado de Pinellas.

Ashley Ferguson y Matthew Ferguson, de 33 y 34 años respectivamente, fueron arrestados la mañana de este jueves luego de una investigación que inició el pasado 12 de julio de 2020, cuando las autoridades se trasladaron a una residencia en Clearwater por una llamada de un niño que no respondía.

Según los detectives e investigadores de Protección Infantil que asistieron a la vivienda, Ashley Ferguson encontró al niño inconsciente en una habitación y tras no responder, la mujer llamó a emergencias. El menor fue declarado muerto en el lugar por el Departamento de Bomberos de Largo.

No obstante, los detectives investigaron sobre otros dos niños que vivían en la misma residencia que presentaban desnutrición, y estaban desasistidos en atención médica al punto de sufrir de dermatitis del pañal, úlceras por estar largos períodos acostados, cabello descuidado con enredos, hasta no poder caminar ni soportar ningún peso en sus piernas e incluso no poder hablar.

Según las autoridades, Ashley Ferguson admitió que la fuente principal de alimentación de los niños era la leche.

Además, los investigadores determinaron que tanto Ashley como Matthew Ferguson no buscaron tratamiento médico para los niños, ni siquiera para el menor que no podía caminar desde abril de 2020. Dentro de otras de las confesiones, Ashley dijo que le mintió a Matthew sobre las citas médicas.

Luego de que los dos menores sobrevivientes estuvieran bajo el cuidado de un familiar desde el 16 de julio de 2020, recibieron atención médica, dentro de las cuales estuvo terapia de alimentación, del habla, fisioterapia, y hasta una cirugía oral.

Fue el pasado 26 de febrero de 2021 cuando las autoridades recibieron los resultados de la autopsia realizada el 13 de julio de 2020, en la cual se determinó la muerte del menor como un homicidio con causa de muerte por negligencia infantil crónica.

Tras esto, se procedió a arrestar a Ashley Ferguson acusada de homicidio agravado de un niño y dos cargos de negligencia infantil: mientras que Matthew Ferguson fue detenido acusado de tres cargos de negligencia infantil. Ambos fueron ingresados a la cárcel del condado de Pinellas sin incidentes.

Los dos menores se encuentran bajo custodia de la familia y la investigación continúa en curso, según informó la Oficina del Alguacil del condado de Pinellas.

