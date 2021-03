AlertaAmber sospechosa de secuestrar a una menor de Texas podría estar en Colorado 

(NOTICIAS YA).-Una mujer buscada en relación con una Alerta Amber de Texas podría estar viajando por Colorado, dijo la policía.

Según el Departamento de Policía de Aurora, Maranda Nicole Nichols, de 30 años, puede estar conduciendo un Toyota Highlander 2006 blanco con placas de Texas: MWS8187.

Y puede tener una calcomanía que dice"Princess on board" en la ventana trasera.

Se cree que está con Adeline Paige Welch, de 3 años.

De acuerdo con las autoridades la niña tiene una afección y no tiene el equipo médico de soporte vital ni los medicamentos que necesita.

Additional photos of Adeline and Maranda for #AMBERAlert — if seen, please call (979) 764-3600. pic.twitter.com/iLtorALAzv

Adeline fue vista por última vez con jeans color rosado y una camisa blanca.

Adeline fue secuestrada el miércoles por la noche en la cuadra 1800 de Treehouse Trail en College Station, Texas, según el departamento de policía de esa ciudad.

La uniformada dice que Maranda no tiene la custodia legal total de Adeline.

Maranda tiene ojos verdes, mide 5 pies de altura y pesa alrededor de 110 libras.

"Su cabello es posiblemente rubio, pero puede ser calva o usar peluca", dijo la policía de College Station.

La última ubicación posible de la camioneta fue en el área de Dallas-Fort Worth el jueves por la mañana temprano.

Cualquier persona que vea a Maranda, Adeline o Highlander debe llamar al 911.

‼We have requested activation of an AMBER Alert for 3-year-old Adeline Paige Welch, abducted from Treehouse Trail in College Station. Adeline is 3-ft tall, weighs 26 lbs, has blonde hair & blue eyes, last seen wearing pink jeans, white shirt w/ buttons on collar. pic.twitter.com/HFfk6IZX7D

— College Station Police Department (@CSTXPolice) March 4, 2021