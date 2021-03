Alertan sobre el tegu argentino, una especie invasora que se multiplica en Florida

(NOTICIAS YA).- La Comisión de Vida Salvaje y Pesca de Florida (FWC, siglas en inglés) publió un tuit pidiéndole a la población que si ven un tegu argetino, una especie gigante no nativa del Estado del Sol, se comuniquen con la Línea de Atención de Especies Exóticas o descargen la aplicación IveGot1 para reportar la situación.

Seen a #tegu in #Florida? Report your sighting to our Exotic Species Hotline online at https://t.co/2iK2hQcXZg, by downloading the IveGot1 reporting app, or by calling 1-888-IVE-GOT1 (1-888-483-4681). #Invasive pic.twitter.com/m9h76ehA2Z

— MyFWC (@MyFWC) March 3, 2021