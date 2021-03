Autobús escolar se volcó en calle de Texas dejando varios niños heridos

(NOTICIAS YA).- Al menos nueve niños y dos adultos resultaron heridos en Texas tras la volcadura del autobús escolar en el que viajaban durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con los reportes, el autobús escolar transitaba cerca de West Road y Barker Cypress en el noroeste del Condado de Harris cuando sufrió la volcadura.

El Distrito Escolar Independiente Cy-Fair confirmó el accidente detallando que varios de sus estudiantes se vieron involucrados en la escena.

Crews respond to an MVA involving a @CyFairISD school bus in the 18400 block of West Rd. Thurs. in Cypress.@cyfairfd evaluated 11 patients, 2 adults, 9 children, none were transported. @CFISDPDChief and @HCSOTexas are investigating.

Photo: Capt. Daniel Arizpe, PIO #hounews pic.twitter.com/PrveL6At1X

— Cy-Fair Fire Department (@cyfairfd) March 4, 2021