California: Aprueban $6.6 mil millones para que estudiantes regresen a la escuela

[post_content_prefixLos legisladores de California aprobaron este jueves un plan de $6.6 mil millones destinado a presionar a los distritos escolares para que estudiantes regresen al aula antes de que finalice el año escolar.

El proyecto de ley no ordena a los distritos escolares reanudar clases presenciales y no dice que los padres deban enviar a sus hijos de regreso al aula si no quieren. En cambio, el estado entregará $2 mil millones ante juntas escolares con problemas de liquidez, ofreciéndoles una parte de ese dinero solo si ofrecen instrucción en persona antes de fin de mes.

Los distritos escolares tienen hasta el 15 de mayo para tomar una decisión. Los distritos que reanuden el aprendizaje en persona después de esa fecha no recibirán nada de ese dinero.

“Necesitamos que las escuelas vuelvan a abrir. Sé que es difícil, pero hoy estamos brindando herramientas poderosas para que las escuelas avancen en esta dirección”, dijo el senador estatal Scott Wiener.

La mayoría de los 6.1 millones de estudiantes de California en 1,037 distritos escolares públicos han estado aprendiendo desde casa desde marzo pasado debido a la pandemia.

El proyecto de ley no dice cuánto tiempo deben pasar los estudiantes en el aula, lo que genera temores de que algunos distritos puedan hacer que los estudiantes regresen solo un día a la semana y aún así sean elegibles para recibir el dinero.

Los republicanos en el Senado estatal intentaron enmendar el proyecto de ley para exigir que las escuelas ofrezcan al menos tres días a la semana de aprendizaje en persona, pero los demócratas en su mayoría lo rechazaron. Y aunque el proyecto de ley requiere que la mayoría de los grados de la escuela primaria regresen al salón de clases para obtener el dinero, no requiere que todos los grados de la escuela intermedia y secundaria regresen este año.

El proyecto de ley tiene dos conjuntos de reglas que los distritos deben seguir para obtener el dinero:

El primer conjunto se aplica a los distritos escolares en los condados donde el coronavirus está muy extendido.

El segundo conjunto de reglas se aplica a los distritos de los condados donde el virus no está tan extendido.

¿Qué se necesita para recibir el dinero?

Los distritos gobernados por el primer conjunto de reglas deben ofrecer aprendizaje en persona hasta al menos el segundo grado para fines de marzo.

Los distritos gobernados por el segundo conjunto de reglas deben ofrecer aprendizaje en persona a todos los grados de primaria, más al menos un grado en la escuela intermedia y secundaria.

Se cambiaron los estándares que dictan qué condados deben seguir qué reglas. Los nuevos estándares significan que la mayoría de los condados tendrán que seguir el segundo conjunto de reglas que requieren que los distritos ofrezcan instrucción en persona en todos los grados de la escuela primaria.

El proyecto de ley también incluye $4.6 mil millones destinados a ayudar a los estudiantes a ponerse al día después de un año de aprendizaje desde casa. Los distritos podrían usar este dinero para extender el año escolar hasta el verano o podrían gastarlo en consejería y tutoría.

Todos los distritos recibirán este dinero, independientemente de si ofrecen instrucción en persona. Pero el proyecto de ley establece que los distritos deben usar al menos el 85% de ese dinero para gastos relacionados con la instrucción en persona.