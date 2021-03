COSEN OSOS CON ROPA DE FAMILIARES FALLECIDOS POR COVID-19

(NOTICIAS YA).- Norma, María, Dulce y Pini son cuatro mujeres que viven en Tijuana y todos los días trabajan para regresar un poco de esperanza a familiares que han perdido a un ser querido por covid-19.

Tras la pérdida de familiares, desde Febrero comenzaron a elaborar ositos de duelo con la ropa de familiares que ya partieron y que por la pandemia, -en la mayoría de los casos-, familiares no alcanzaron a despedirse de ellos.

"No los vemos, no nos despedimos de ellos y queremos un consuelo de decir, aquí estas, aunque no estes", dijo María quien se encarga de coser los patrones de la tela.

En cuestión de 30 minutos, cortan, cosen y afinan los detalles de cada uno de los ositos.

La tela de los ositos puede ser de camisas, pijamas o pantalones.

Cada uno puede personalizarse con el nombre o figuras como corazones y listones de colores.

"Ver su osito y ver reflejado el ser que se les fue, olerlo, abrazarlo, lo ven y lloran y me comparten sus historias y yo les comparto la mía", cuenta Norma, integrante del proyecto ositos de duelo.

Hasta el momento han entregado 100 ositos de duelo a familias de ambos lados de la frontera.