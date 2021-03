Doctor de la Casa Blanca consumió alcohol y drogas en el trabajo

(NOTICIAS YA).- El inspector general del Departamento de Defensa emitió un reporte sobre el tiempo en que el legislador Ronny Jackson fue médico principal de la Casa Blanca.

Este concluyó que Jackson hizo comentarios “sexuales y denigrantes” sobre una subordinada, violó la política por beber alcohol mientras estaba en un viaje presidencial y tomó medicamentos para dormir con receta médica, lo cual despertó la preocupación de sus colegas sobre su capacidad para brindar la atención adecuada.

Los hallazgos descritos en el informe obtenido por CNN provienen de una investigación desde 2018 respecto a Jackson, quien actualmente representa a Texas en la Cámara de Representantes y forma parte de la subcomisión de Servicios Armados de la Cámara, supervisando al personal militar.

Las acusaciones se remontan a su tiempo de servicio durante las administraciones de Obama y Trump.

En un comunicado a CNN el martes, Jackson afirmó que el informe tenía motivaciones políticas y dijo que el inspector general “resucitó” las viejas acusaciones en su contra porque se negó a “darle la espalda al presidente (Donald) Trump”. Ronny Jackson también dijo a CNN que rechaza “cualquier acusación de que consumí alcohol mientras estaba trabajando”.

“Estoy orgulloso del ambiente de trabajo que fomenté bajo tres presidentes diferentes de ambos partidos; tomo en serio mi responsabilidad profesional con respecto a las prácticas sobre medicamentos recetados; y rechazo rotundamente cualquier acusación de que consumí alcohol mientras estaba en servicio”, explicó Jackson.

“Toda mi vida profesional ha estado definida por el deber y el servicio. No me he comportado y nunca me comportaré de una manera que socave la sinceridad con la que hago mi juramento a mi país o mis electores”, agregó.

Después de entrevistar a 78 testigos y revisar una serie de documentos de la Casa Blanca, los investigadores concluyeron que Jackson, quien alcanzó el rango de contralmirante, no trató a sus subordinados con dignidad y respeto, bebió alcohol en al menos dos incidentes y usó medicamentos para dormir durante un viaje al extranjero, lo que generó preocupaciones sobre su capacidad para brindar atención médica al presidente y a otros altos funcionarios, según el informe.

El reporte también señala que la investigación sobre Jackson “fue de alcance limitado e improductiva”, ya que el abogado de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump insistió en estar presente en todas las entrevistas de los empleados actuales de la Unidad Médica de la Casa Blanca, lo que tuvo un “posible efecto amedrentador” en la investigación.

El informe agrega que el trabajo de campo se detuvo durante aproximadamente 10 meses, entre el 11 de octubre de 2018 y el 22 de agosto de 2019, mientras el inspector general del Departamento de Defensa y el abogado de la Casa Blanca determinaban si la Casa Blanca invocaría el privilegio ejecutivo, lo que finalmente no hizo.

Aun así, las conclusiones sobre la conducta de Jackson son impactantes. Las acusaciones sobre su temperamento explosivo y la creación de un entorno de trabajo hostil son constantes a lo largo de su tiempo, tanto en las administraciones de Obama como en las de Trump.

Una “abrumadora mayoría de testigos (56)… que trabajaron con el contralmirante Jackson desde 2012 hasta 2018 nos dijeron que experimentaron personalmente, lo vieron o escucharon de él gritar, maldecir o menospreciar a sus subordinados”, dice el informe.

«Muchos de estos testigos describieron el comportamiento de Jackson con palabras y frases como ‘desmoronamientos’, ‘gritos’ sin motivo, ‘furias’, ‘rabietas’, ‘arremetidas’ y ‘agresivo’. Estos testigos también describieron el estilo de liderazgo de Jackson con términos como ‘tirano’, ‘dictador’, ‘maniático del control’, ‘sellos distintivos de miedo e intimidación’, ‘gerente de mie*da’ y ‘no es un líder en absoluto'», agrega.

De los 60 testigos entrevistados por el Inspector General del Departamento de Defensa sobre el ambiente de mando bajo Jackson, solo 13 tuvieron comentarios positivos, mientras que 38 hablaron sobre comportamiento poco profesional, intimidación y maltrato a los subordinados.

Un testigo dijo que Jackson “estableció un lugar de trabajo donde el miedo y la intimidación eran una especie de sello distintivo de él, su mando y el control de sus subordinados”.

Al menos seis testigos, todos ellos personal médico, también dijeron a los investigadores que Jackson tomó zolpidem (conocido como Ambien), un medicamento recetado que se usa para tratar el insomnio, en vuelos largos mientras estaba de servicio para brindar atención médica a funcionarios del Gobierno, incluido el presidente.

Los testigos dijeron que estaban preocupados por el fármaco porque a menudo deja a los usuarios somnolientos y puede afectar el estado de alerta mental. Sin embargo, el informe del inspector señala que no hay restricciones específicas sobre el uso de Ambien durante vuelos largos.

Por otro lado, el informe no corroboró una acusación de que Jackson había destrozado un vehículo del gobierno, una afirmación que se había sumado al colapso de su intento de liderar el Departamento de Asuntos de Veteranos bajo la administración de Trump.

Jackson se retiró de la Marina en 2019 mientras la investigación del inspector aún estaba en curso, pero dos funcionarios de defensa le dijeron a CNN que ahora podría enfrentar una revisión de su salario de jubilación.

La paga de jubilación de los militares se basa en el rango más alto en el que una persona se desempeñó con honor. Si los hallazgos del informe validaran un comportamiento menos que honorable, Jackson podría ver reducido su salario de jubilación.

Trump nominó a Jackson para recibir una segunda estrella, un aumento en su rango militar, en febrero de 2019, aunque esa promoción no fue aprobada por el Senado. Lo anterior se registró menos de un año después de que Jackson se retirara de la consideración como candidato de Trump para secretario de Asuntos de Veteranos por acusaciones de que era “abusivo” con sus colegas, manejaba con ligereza los analgésicos recetados y se emborrachaba periódicamente. Jackson había negado todas las acusaciones formuladas en su contra, calificándolas de “completamente falsas y fabricadas”.

El exsecretario de la Marina Richard Spencer aprobó la jubilación de Jackson antes de su propia destitución a fines de 2019.

