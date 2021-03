Empresa ofrece apoyo hipotecario durante crisis de Coronavirus

(NOTICIAS YA).- En medio de la crisis de Coronavirus, muchas familias han estado luchando por pagar la hipoteca de sus hogares, enfrentándose a la aterradora posibilidad de quedarse sin hogar durante un momento de crisis.

Con el objetivo de ayudar a sus clientes, Envoy Mortgage está obsequiando hasta $150,000 en apoyo hipotecario, incluyendo impuestos, para 50 hogares de EE.UU. a través de su programa Gift of Home que estará vigente hasta el próximo junio.

La empresa eligirá a los ganadores al azar para otorgarles el pago de una mensualidad de hipoteca y apoyo fiscal. Las personas elegibles son aquellas cuyas comunidades han sido especialmente afectadas por la pandemia de Coronavirus, incluyendo a trabajadores del sector médico, educativo y pequeñas empresas.

El programa fue lanzado en Houston, Texas y uno de los primeros beneficiarios fue Josué Ríos, un bombero de ascendencia mexicana que contrajo Covid-19 mientras desempeñaba sus labores.

“El 2020 fue un año desafiante, no sólo para mi familia, sino para muchos más en la comunidad”, dijo Ríos, cuyos pagos de hipoteca de enero a diciembre de 2021 serán cubiertos por Envoy Mortgage. “Esto cambia vidas y significa todo para mí y mi familia”.

Diana Cobb, una mujer hispana de San Antonio, también fue una de las ganadoras de esta ayuda. Cobb es una veterana, madre de tres niños de menos de 11 años y perdió a su esposo en 2019.

“Este regalo me da paz para mí y para mis hijos. Me da alivio, ya que este mes no tendré que preocuparme por pagar mi hipoteca. Significa todo para mí. Cuando firmé por mi casa en su cumpleaños 33, fue una señal de que todo estaría bien”, dijo Cobb sobre el apoyo.

“Decir que la pandemia del coronavirus ha dificultado la vida de muchas personas en todo el país es un eufemismo”, dijo Ron Millard, director ejecutivo de Envoy Mortgage. “Debíamos hacer algo para ayudar a levantar a las personas. Simplemente, es parte del ADN de Envoy”

La inseguridad de vivienda ha sido una de las principales preocupaciones durante esta crisis sanitaria y las comunidades latinas han sufrido desproporcionadamente a causa de ella.

Recuerda que si tienes problemas para pagar tu hipoteca, el gobierno ofrece recursos y orientación a través de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

