En México se preparan con vallas metálicas para marcha del 8 de marzo

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de la Ciudad de México iniciaron los preparativos para el Día Internacional de la Mujer ordenando la instalación de vallas metálicas para cubrir ciertos inmuebles ante la convocatoria de la marcha conmemorativa del 8 de marzo.

Desde la noche de este miércoles, 3 de marzo, fueron vistos trabajadores de la Ciudad de México levantando vallas alrededor del Palacio de Bellas Artes, con el fin de evitar actos vandálicos en el edificio.

Apenas unas horas antes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá represión durante la marcha convocada por colectivos feministas, pero si se realizarán “tareas de contención”, de acuerdo con Azteca Noticias.

VIDEOS: Policía terminó a tiros marcha contra feminicidios en México

Sheinbaum destacó que en estas marchas las mujeres policías reciben agresiones pero no responden porque tienen la orden de no caer en ningún tipo de provocación para que no haya abuso policial por parte de su gobierno.

“Muchas veces lo que se busca es precisamente eso, provocar para poder tener abuso policial y de este lado, lo que hay es la instrucción de cero abuso policial, la contención y la recomendación siempre es la manifestación pacífica”, dijo la jefa de gobierno en conferencia de prensa, de acuerdo con el mismo medio mexicano.

“Blindan” con vallas metálicas el Palacio de Bellas Artes. pic.twitter.com/Agd0PvUowf — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 4, 2021

Los preparativos por parte de las autoridades se centran en evitar que se repita lo que el año pasado ocurrió en la manifestación del 8 de marzo, que se tornó violenta y dejó como saldo a 13 personas hospitalizadas con quemaduras por petardos, entre otras lesiones.

En esta misma marcha, también se reportó a al menos cuatro mujeres policial lesionadas.

LEE: Feminicidio conmociona en México; víctima fue desollada y exhibida

En torno al tema de las manifestaciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a las mujeres que planean salir a las calles a que lo hagan de manera pacífica.

Así El Blindaje De Varios Monumentos E Inmuebles Del Centro De La Cdmx Por Marchas En Próximos Días, Sucedió Durante La Madrugada. pic.twitter.com/qkIdthWpQW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 4, 2021

“¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y a todas las mujeres; no hay restricciones, pero como recomendación que sean manifestaciones pacíficas”, manifestó AMLO en su conferencia diaria.

Las declaraciones de AMLO se dan a días de generarse una polémica por su respaldo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena, el mismo partido del presidente, a la gubernatura del estado de Guerrero, a pesar de las denuncias de abuso sexual que pesan en su contra.

Así fueron encapsuladas un grupo de 20 mujeres feministas que se manifestaban en el Zócalo capitalino para exigir que Félix Salgado Macedonio no sea candidato a la gubernatura de Guerrero. pic.twitter.com/Oib6Ab9P2u — Liliana Rosas (@HibridoSocial) March 2, 2021

López Obrador se ha encargado de desestimar las acusaciones contra Salgado Macedonio asegurando que son tácticas políticas de sus contrincantes y calumnias, incluso cuestionando que se den a conocer justo por iniciar el periodo electoral.

LEE: Detienen a presuntos responsables del feminicidio de Fátima en México

Tras divulgarse la opinión de AMLO sobre la candidatura de Salgado Macedonio, surgió una campaña en redes sociales pidiéndole que “rompa el pacto patriarcal” e interfiriera para evitar que él asuma el cargo de gobernador.

Y aquí nosotros pensando que si le pedimos que rompa el pacto, entiende de lo que hablamos... 🙄🤦 https://t.co/KQr6k7mQjC — DraSteph_M (@steph_ya) February 25, 2021

Sin embargo, ahora la candidatura de Salgado Macedonio depende solamente de él, de acuerdo con Milenio. El plazo para que Morena pudiera sustituirlo culminó el pasado 1 de marzo, y solo podrá suceder un cambio en caso de que él mismo decidiera retirarse de la campaña, según explica el mismo medio.

Esto respondió el presidente a lo publicado ayer en la primera plana de The New York Times sobre el caso de mujeres y Salgado Macedonio "Pues no tiene ética" Ademas de lanzó contra otros medios, pues, asegura, falta una autocrítica sobre el comportamiento de la prensa pic.twitter.com/vjeJY1cZNv — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2021

De acuerdo con los reportes, desde 2017, existe una investigación abierta en contra de Salgado Macedonio por el delito de violación. Además, en 2020 fue denunciado nuevamente por otra víctima, aunque en este caso el delito prescribió.