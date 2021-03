Madre lucha para permanecer en EE.UU. tras orden de deportación

(NOTICIAS YA).- ESCONDIDO, Calif. - Una madre de dos pequeños lucha para continuar con su sueño americano tras una orden de deportación y una apelación a dicha orden fallida.

"Tengo 30 días para meter apelación o salirme del país", dijo Miriam Barragán, en riesgo de ser expulsada del país.

La madre originaria de Puebla, México, dice que emigró a Estados Unidos en el 2005, donde conoció a su pareja; y con quien formó una familia.

Pero en el 2017, una pelea de pareja la pusó en manos de las autoridades locales.

"Pues una tontera, me pusé en la puerta y no lo dejaba salir y él tenía que irse a trabajar; no recuerdo muy bien a donde se quería ir", relató Barragán. "Para él salirse dijo que iba a llamr a la policía para que se lo llevaran a él, pero pues salió todo al reves".

Barragán terminó siendo arrestada y a pesar de que su pareja retiró los cargos, agentes de inmigración se llevaron a la madre mexicana antes de que fuera liberada de una cárcel local.

Hasta ahora, la pareja sigue unida peleando el caso de Barragán. Ellos tienen dos menores ciudadanos americanos: una bebé de tan solo un año y su hermano Rolando, a punto de cumplir los 9 años de edad, de necesidades especiales.

"Mi niño tiene un sindrome (DiGeorge Syndrome). Él de chiquito tuvo dificultades para comer", declaró Barragán. "Él tenía una sonda por el estómago y por ahí lo alimentabamos".

"Los doctores nos explicaban que cuando este sindrome, en su desarrollo es en realidad cuando se pueden presentar más problemas", agregó Ricardo Fernández, pareja de Barragán y padre de los niños.

Por lo que aseguran que es necesario que Barragán permanezca dentro del país junto a sus hijos. La unidad y el futuro de esta familia depende de un juez de inmigración.

"Yo amo mucho a mis hijos y no quisiera que nos separaran por algo así", finalizó Fernández.