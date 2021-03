Mujer de Florida se encuentra un caimán en el garaje de su casa

(NOTICIAS YA).- Una mujer de de Fort Myers escuchó un silvido en la puerta de su garaje, al regresar a casa. Cuando fue a ver de qué se trataba tuvo que pedir ayuda a las autoridades: un caimán de más de 2 metros de largo había entrado en el garaje.

Torrie Heathcoat compartió fotos y vídeos de este momento que difícilmente olvidará en sus redes sociales.

Personal de la Comisión de Vida Salvaje y Pesca de Florida (FWC, siglas en inglés) acudió al rescate. El gran caimán fue transportado a unas instalaciones para estos animales, en Fort Myers.

Según el FWC, Florida tiene una población de caimanes de aproximadamente 1,3 millones.

Este no es el único indidente reciente con caimanes o cocodrilos en el Estado del Sol. A princios de febrero, tras múltiples intentos, un grupo de veterinarios de la Universidad de Florida (UF), de Gainsville, logró remover una zapatilla que se había tragado un cocodrilo del Nilo en el Parque Zoológico St. Augustine Alligator Farm, al noreste del estado.

