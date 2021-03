Niegan vacuna a inmigrantes indocumentados en TX a pesar de política

(NOTICIAS YA).- A pesar de la política de Texas que indica que todos los que califiquen por grupo pueden recibir la vacuna de Covid-19 sin importar su estado migratorio, un sitio de vacunación fue acusado por romper esta política.

Discriminación contra inmigrantes

Jesús Díaz, un inmigrante indocumentado de 61 años, pasó semanas intentando conseguir una cita para recibir la vacuna en la región del Río Grande Valley, debido a que tiene prediabetes, una condición que lo pone en el grupo de alto riesgo por Covid-19.

Sin embargo, cuando el mexicano finalmente llegó a su cita tras hacer una fila de 4 horas, un empleado le dijo falsamente que él no tenía derecho a recibir la vacuna; a pesar de lo que dijeran las regulaciones del estado.

“Las vacunas aquí son exclusivas para ciudadanos americanos y residentes legales de este país”, dijo el trabajador, de acuerdo con Díaz. “No podemos ayudarle. Lo siento, pero esas son las reglas”.

Díaz sabía que el empleado estaba mintiendo, pero temía que fuera a llamar a las autoridades de inmigración si decía algo, así que tras intentar convencer al trabajador tranquilamente, se dio por vencido.

“Sentí mucha vergüenza y enojo al mismo tiempo”, dijo Díaz, de acuerdo con un reporte del Washington Post. “Me sentí discriminado, pero no quise seguir insistiendo”.

La pandemia del odio

De acuerdo con los reportes, al menos a 14 inmigrantes indocumentados en Texas se les ha negado injustamente la vacuna de Covid-19 en los sitios de vacunación de la Universidad de Texas Rio Grande Valley.

La pandemia de Covid-19 ha devastado desproporcionadamente a comunidades latinas y de color en EE.UU., especialmente a los inmigrantes indocumentados que desempeñan trabajos esenciales de alto riesgo y que al mismo tiempo no cuentan con las protecciones de salud para enfrentarse a la crisis

La desinformación en torno a los derechos de salud de los inmigrantes durante la pandemia es una de las razones por las que muchos de ellos temen que las autoridades revisen su estado migratorio en las clínicas.

El gobierno de EE.UU. prometió que los inmigrantes indocumentados tendrán el mismo acceso a las vacunas de Coronavirus que los ciudadanos y residentes legales. Además, aseguraron que los sitios de vacunación serían libres de autoridades de inmigración.

Aunque esto no es garantía en todos los estados. Como el caso del gobernador republicano de Nebraska, Pete Ricketts, que dijo que los ciudadanos estadounidenses iban a tener preferencia por encima de los inmigrantes indocumentados.

Pero el Coronavirus infecta a todos de forma indiscriminada, es por eso que la vacunación extendida independiente del estatus migratorio es de suma importancia, especialmente considerando el riesgo al que se enfrentan las comunidades latinas y lo esenciales que han sido para mantener el país andando.

Alzar la voz para hacer un cambio

Luego de el atropello contra los derechos de su padre, Abraham, el hijo del señor Díaz, llevó el caso a redes sociales y acusó a la institución académica por discriminación, señalando que su sitio no dice nada sobre el estado migratorio.

La universidad se disculpó por haberle negado la vacuna a Díaz y otros pacientes, asegurando que el trabajador recibió instrucciones incorrectas sobre cómo interpretar las guías del estado.

El miércoles, la universidad publicó un anuncio público que promete que “a ningún individuo que sea elegible se le negará la vacuna de UT Health RGV con base en la residencia o estado migratorio de un individuo”. Además, pidieron a cualquiera que haya sufrido de esta discriminación, contactarlos para reagendar sus vacunaciones.

Desde entonces la institución se ofreció a darle otra cita a Díaz, pero el hombre dice que ya no se siente seguro en ese lugar luego de haber sido sujeto a esa humillación simplemente por ser inmigrante.

“La verdad no quiero ir ahí. Me da pena regresar. Quiero buscar otra opción donde no me vuelva a pasar lo mismo”, dijo Díaz, agregando que espera que su historia ayude a otros que podrían enfrentarse a la discriminación.

“Hagan escuchar su voz y no tengan miedo”.

