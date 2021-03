Ofrecen vacunas a veteranos independientemente de la edad

(NOTICIAS YA).- 4 de Marzo de 2021, Orlando, Florida- El sistema de salud Departamento de Veteranos de Orlando está ofreciendo vacunas COVID-19 para todos los veteranos que reciben atención en VA independientemente de su edad. La vacuna se ofrece en los cuatro lugares de atención que se enumeran a continuación mediante una combinación de citas y visitas sin cita previa hasta que se agote el suministro. Aquí Información específica de las localidades donde seran suministrada la vacuna:

Lake Nona: 7:30 a.m. a 4 p.m. por citas y sin cita previa

Orlando VA Medical Center, Lake Nona Campus, 4th Floor Auditorium

13800 Veterans Way Orlando, FL 32827

Lake Baldwin: 8:30 a.m. a 3 p.m. con cita previa y sin cita previa hasta la 1 p.m.

Lake Baldwin VA Medical Center, Auditorio B

5201 Raymond St. Orlando, FL 32803

COVID-19 VACCINE UPDATE: Orlando VA now vaccinating ALL ENROLLED, ELIGIBLE Veterans! For walk-ins or by appt, as supply allows, visit Orlando VA in Lake Nona and Lake Baldwin. Call 407-631-0499. https://t.co/0YwDeLQNYt

— OVAHCS (@OVAHCS) March 4, 2021