Acusan de homicidio capital a adolescente que realizó tiroteo escolar

(NOTICIAS YA).- El cargo del adolescente acusado del mortal tiroteo en Watson Chapel Junior High fue actualizado a homicidio capital, indicaron las autoridades.

Este viernes, la oficina del fiscal del Condado de Jefferson anunció que Thomas Quarles se enfrenta al cargo de homicidio capital. Originalmente, el sospechoso fue acusado por agresión en primer grado en conexión al tiroteo ocurrido al inicio de la semana.

El nuevo cargo llega luego de que la víctima, Daylon Burnett, murió tras dos días de cuidado intensivo en el Hospital Infantil de Arkansas en Little Rock. Keisha Lee, la madre del joven fallecido, confirmó la noticia en redes sociales.

