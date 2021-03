Aplican 1 millón de vacunas contra COVID-19 en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego celebra la administración de su millonésima dosis de la vacuna COVID-19 este viernes.

Hasta el jueves por la noche, se habían administrado 997,287 dosis de la vacuna en el condado.

El presidente de la Junta de Supervisores, Nathan Fletcher, conmemoró el hito el viernes por la mañana durante una visita a la clínica de vacunación en el Centro Comunitario Tubman Chavez en Euclid Avenue. Ubicado en el 415 Euclid Ave., en el sureste de San Diego.

