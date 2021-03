Gobernador Abbott culpa a migrantes por aumento de COVID-19 en Texas

(NOTICIAS YA).- A pesar de que él eliminó prácticamente todas las restricciones para frenar los contagios de COVID-19 y dejó de exigir el uso de mascarillas en Texas, el gobernador Greg Abbott culpa a los inmigrantes por el aumento de contagios en la entidad.

De acuerdo con Forbes, el gobernador republicano tuiteó este miércoles que la administración del presidente demócrata Joe Biden está “imprudentemente” permitiendo a cientos de inmigrantes indocumentados con coronavirus entrar a su estado.

The Biden Administration is recklessly releasing hundreds of illegal immigrants who have COVID into Texas communities.

The Biden Admin. must IMMEDIATELY end this callous act that exposes Texans & Americans to COVID.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 3, 2021