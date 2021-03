¿Ingresé por la frontera en 2015 y nunca me agarraron, puedo arreglar mis papeles?

(NOTICIAS YA).- Ingresar por la frontera de manera irregular es muy común dentro de la comunidad inmigrante, sin embargo al momento de querer arreglar sus documentos presentan algunos inconvenientes. El abogado de inmigración José Pertierra responde algunas de estas preguntas.

PREGUNTA UNO

Mi hijo entró el 13 de enero de este año, por la frontera pero lo detuvieron y lo mandaron para México. Cruzó de nuevo dos días después y lo volvieron a enviar de vuelta a México.

La tercera vez no lo agarraron. Le han dicho que nunca diga que lo han agarrado y expulsado del país, porque pudiera perjudicarlo si quiere arreglar papeles con esa ley del presidente. ¿Qué me dice usted?

RESPUESTA UNO

Que no le mienta al Servicio de Inmigración. Que diga siempre la verdad. Si lo detuvieron dos veces y lo mandaron a México, puedes estar segurísima de que le tomaron huellas dactilares y fotos de su rostro.

Mentiras no podrán ocultar lo ocurrido. Finalmente quiero decirte que el proyecto de ley que el presidente Biden envió al Congreso ampara a los que entraron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021. Tu hijo entró después de esa fecha, y lastimosamente no estaría protegido. Lo siento.

PREGUNTA DOS

Me llamo Carolina y soy mexicana. Entré en el 2015 por la frontera. Pasé sin que detuvieran. Soy madre soltera de un niño de 3 meses. Quiero saber si califico para la residencia, a través de la ley del nuevo presidente.

RESPUESTA DOS

Carolina, lo que anunció el presidente Biden es un proyecto de ley. No es ley todavía. No debes contratar abogado ni empezar a hacer papeles, porque no aún no sabemos la versión del proyecto que el Congreso aprobará.