Miles de empleados de la empacadora de carne JBS reciben la vacuna contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-Desde el viernes 5 de marzo, estas personas consideradas también como trabajadores del sector agricultura comenzaron a recibir la inmunización.

Un nuevo grupo de personas, incluidas personas de 60 años adelante y trabajadores agrícolas, ahora son elegibles para recibir la vacuna contra COVID-19 en Colorado y algunos de ellos se vacunaron de inmediato en sus lugares de trabajo.

El viernes, dos clínicas de vacunas se alojaron en Cargill Protein y JBS USA como la fase 1B.3 de la distribución de vacunas en Colorado, la cual se extiende a personas de 60 años en adelante, trabajadores agrícolas y de supermercado de primera línea, e individuos de 16 a 59 años con dos o más condiciones de salud que los pone en alto riesgo.

Uno de ellos se llevará a cabo dentro de la planta en Greeley ubicada en el 800 N. 8th Ave. tanto el viernes como el sábado, y se espera que el gobernador Jared Polis visite esa clínica a la 1:30 p.m. del viernes.

El sindicato UFCW Local 7, que representa a los trabajadores de la planta, dijo que estimó que se administrarán de 300 a 350 vacunas cada hora, según la información de los funcionarios estatales.

En total, el sindicato dijo que se espera que unos 3,000 trabajadores sindicalizados y otros 1,000 trabajadores no sindicalizados reciban la vacuna.

