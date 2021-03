Niegan vacuna de Covid-19 a indocumentada salvadoreña en Maryland

Las vacunas se han convertido en una dosis de esperanza en medio de esta pandemia. Y con ese entusiasmo, una inmigrante indocumentada de nuestra región fue ayer a recibir el medicamento pero se lo negaron por no contar con un estatus legal.

María, inmigrante indocumentada salvadoreña, dijo “Me pidieron una licencia, social security, o pasaporte americano y yo solo tengo mi pasaporte de El Salvador. Me sentí bastante humillada".

María es una trabajadora esencial y manejó dos horas para cumplir con su cita y recibir su vacuna en una sede de CVS ubicada en White Plains, Maryland. Que el personal de la farmacia le negara el acceso al medicamento impactó al grupo llamado Las Caza Vacunas, quienes agendaron la cita para María como lo han hecho con casi mil personas en la región.

María Peterson, miembro de “Las Caza-Vacunas” comentó que “fue un shock porque nosotros hemos ayudado a tanta gente y sabemos el protocolo. Normalmente les piden su nombre y fecha de nacimiento y ya les dan la inyección pero en este caso le pidieron documentos tras documentos".

Y es que el gobierno federal y las administraciones locales han prometido acceso gratuito a las vacunas para todos sin importar el estatus migratorio. Pero se necesitaron horas de llamadas telefónicas y el apoyo de la delegada de Maryland Joseline Peña-Melnyk para que finalmente le dieran la vacuna a María.

Joseline Peña-Melnyk, delegada de Maryland dijo a Noticias Univison Washington que “fue ignorancia. Me comuniqué inmediatamente con CVS y ellos van a hablar con sus empleados. Si usted es indocumentado y tiene una cita y lo rechazan quedese y exija que le pongan la vacuna. Llame a quien tenga que llamar, pero ese es su derecho”.

En su sitio web, CVS asegura que ellos siguen los lineamientos gubernamentales al ofrecer la vacuna y mediante un comunicado la empresa nos informó que piden identificación en caso de que el paciente no tenga seguro médico, pero no explicaron por qué no aceptaron el pasaporte de María como prueba de identificación.