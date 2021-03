¿Qué hago si me han dejado renovando mi EAD, por asilo, pero ya terminé mis citas en corte?

(NOTICIAS YA).- Las leyes migratorias cambian cada vez más y nuestro experto en inmigración, el abogado José Pertierra continúa dando a conocer las respuestas que nuestra comunidad desea tener.

PREGUNTA UNO

Buenas noches, mi nombre es Elizabeth. Tengo un permiso de trabajo por medio de asilo. Terminé mis cortes, y solo me dejaron que siga renovando mi permiso cada año.

Mi esposo es ciudadano y me está dando papeles. Fueron aprobados en el 2017, pero piden que salga del país.

No quiero salir, porque tengo una niña de tres años con autismo y tampoco quiero ir a El Salvador. Quiero saber cómo puedo hacer para que me den un perdón, y yo poder lograr la residencia sin tener que salir del país.

RESPUESTA UNO

Elizabeth, para hacerte residente sin tener que salir del país, tendrías que haber entrado a Estados Unidos con visa o con parole. Parece que tu cruzaste la frontera ilegalmente.

Eso quiero decir que, aunque tu esposo sea ciudadano, tendrás que tramitar la última etapa del caso ante el consulado estadounidense en San Salvador. Aparentemente, el juez de inmigración cerró el caso de asilo administrativamente.

Una alternativa sería esperar a que el proyecto de ley del presidente Biden avance en el Congreso. Dentro de un par de meses tendremos mejor idea de las verdaderas posibilidades que tiene.

Quizás si se convierte en ley, te pudieras legalizar a través de eso. Durante el término presidencial de Biden, no creo que corras peligro de una deportación, pero cuidado si vuelven a ganar los republicanos. Si no has podido resolver el caso durante los próximos tres años, debes mover ficha y quizás entonces pensar seriamente en tramitar la residencia a través de tu esposo aunque tengas que regresar a El Salvador.



PREGUNTA DOS

Soy salvadoreño. Mi mamá me pidió y llegué a este país en diciembre. Tengo 21 años. Dejé en El Salvador a un hijo de 4 años y a mi novia (quien es la madre de mi hijo). No me he casado, porque me dijeron que si me casaba no me salían los papeles. Quiero traer a mi hijo, y pedirle una visa de novia a la mamá de él. ¿Qué tendría que hacer?

RESPUESTA DOS

Un residente permanente no puede pedir a su novia. Las visas de novia son solamente para las prometidas de ciudadanos estadounidenses. Cásate lo antes posible.

Tampoco te recomiendo que pidas a tu hijo, antes de haberte casado. No quieres tener que hacer (y pagar) por dos casos, cuando puedes hacer y pagar solamente por uno.