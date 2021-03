Fiesta masiva de estudiantes causa destrozos y disturbios cerca de la Universidad de Colorado en Boulder

(NOTICIAS YA).-El sábado por la noche 8 p.m., la policía de Boulder tuvo que intervenir en una fiesta masiva en Boulder que se llevaba a cabo entre las calles 10th y Pensylvania, más exactamente en el área de University Hills.

Atención: los tweets pueden contener lenguaje obsceno.

Really Boulder? Do better, this is super embarassing. C'mon bruh #Boulder pic.twitter.com/sSTl21TTsa — Julia Bierylo (@JuciaPucia) March 7, 2021

De acuerdo con las autoridades y medios locales, se presentaron disturbios y daños a la propiedad fueron causados por los participantes de dicha reunión en la que se cree participaron por lo menos unas mil personas.

El dueño del automóvil dañado en la calle espera que las personas que lo hicieron reciban una sanción adecuada. Los miró desde una ventana en el piso de arriba desde donde lo había estacionado.

A juzgar por los videos publicados en Twitter, nadie estaba usando el tapabocas y mucho menos el distanciamiento social y muestran a una multitud activando fuegos artificiales. Otro muestra a estas personas gritándole a un camión de bomberos de Boulder que atravesaba el área.

Jonathan Sackheim shared video of his daughter's car being destroyed in the riots happening on the Hill tonight in #Boulder. pic.twitter.com/cu31TtsTDe — Shay Castle (@shayshinecastle) March 7, 2021

Un vocero de la policía de Boulder le dijo a un medio local que incluso tuvieron que llamar a la división de Armas y Tácticas Especiales o S.W.A.T.T. Posteriormente, alrededor de las 9:20 p.m., la agencia del orden publicó en su cuenta de Tiwtter que la multitud se había dispersado y que ya no había necesidad de cubrir con madera las ventanas de los negocios aledaños.

We want the community to know that we have the scene dispersed now. There is no need to board up any businesses #Boulder — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 7, 2021

Por su parte, la Universidad de Colorado en Boulder emitió el siguiente comunicado:

"Estamos al tanto de una gran fiesta en University Hill el sábado por la noche y de denuncias de violencia contra los agentes de policía que respondieron al lugar. Condenamos esta conducta. Es inaceptable e irresponsable, particularmente a la luz del volumen de capacitación, comunicación y cumplimiento que el campus y la ciudad han dedicado a garantizar el cumplimiento de las órdenes de salud pública COVID-19. CU Boulder no tolerará que ninguno de nuestros estudiantes participe en actos de violencia o daño a la propiedad.

CU Boulder ha dejado en claro a nuestro alumnado que el código de conducta estudiantil exige seguir las órdenes de salud pública del condado. La gran mayoría de nuestros estudiantes ha seguido estas directivas. Cuando los funcionarios de salud y la policía han referido las violaciones de la orden de salud pública a nuestra oficina de conducta estudiantil, CU Boulder ha respondido rápidamente e impuso acciones disciplinarias cuando se han presentado violaciones a la norma. Las acciones disciplinarias incluyen exclusiones provisionales del campus y 45 suspensiones en lo que va de este año académico. Continuaremos tomando estas acciones para dejar en claro que proteger nuestra comunidad y nuestro campus es de suma importancia y que no toleraremos tales actos. Cualquier estudiante que sea declarado responsable de haber participado en actos de violencia hacia la policía u otros socorristas será retirado de CU Boulder y no será readmitido.

Agradecemos los esfuerzos de las fuerzas del orden para abordar la conducta inaceptable de estos estudiantes y pedimos disculpas a los residentes de University Hill por su comportamiento."

We condemn the conduct on University Hill on Saturday. Any student found responsible for acts of violence toward law enforcement or first responders will be removed from CU Boulder and not readmitted. Read more at https://t.co/k9tJGEL2SC — CU Boulder (@CUBoulder) March 7, 2021

Esta es una noticia en desarrollo.