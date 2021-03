Policías heridos al dispersar fiesta universitaria masiva en Colorado

(NOTICIAS YA).- El sábado, tres oficiales de SWAT resultaron heridos mientras respondían a una reunión masiva cerca de la Universidad de Colorado Boulder, dijo el Departamento de Policía de la ciudad en Twitter.

A las 8 pm del sábado, la escuela emitió una alerta, indicando que había presencia policial en una fiesta del área conocida como University Hill. La reunión tenía una gran multitud ignorando las regulaciones de protección de la pandemia.

Pocas personas en la reunión tenían tapabocas y no había distanciamiento físico entre la enorme multitud que abarcaba la calle, reportó el medio local Daily Camera, agregando que el grupo encendió fuegos artificiales y volcaron al menos un carro.

La policía llegó a la escena poco antes de las 8:30 pm y usaron altoparlantes para decirle a las personas que se dispersaran o se arriesgaran a ser arrestados, rociados con gas lacrimógeno, o sometidos a la fuerza; reportó Daily Camera.

Here’s a look at the crowd at the party before police showed up from @mitchellbyars with @dailycamera #9News https://t.co/Ub0TkSWYZK

Tres oficiales de SWAT sufrieron heridas menores cuando fueron golpeados con ladrillos y piedras; dijo la policía. Un vehículo armado y un camión de bomberos resultaron severamente dañados.

La multitud fue dispersada alrededor de las 9:30 pm, indicó la policía. Un video del incidente mostrado por KUSA muestra la calle llena de escombros y al menos un auto extremadamente dañado.

El Departamento de Policía de Boulder escribió en Twitter que están revisando todas las grabaciones de las cámaras corporales de los policías y viendo las publicaciones de redes sociales “para identificar a los individuos involucrados en dañar la propiedad y asaltar a personal de emergencia”.

Here’s video that appears to show college students in Boulder flipping over a car in the middle of a massive party with more than 1,000 people. Boulder PD says SWAT was called in to try and break up the party. Street is still covered in glass #9News https://t.co/54YzPK2i8W

— Marc Sallinger (@MarcSallinger) March 7, 2021