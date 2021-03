Bomberos de San Diego administrarán vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Bomberos de San Diego espera administrar la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson a partir de este martes 9 de marzo.

Las citas programadas del 9 al 12 de marzo son para las vacunas de dosis única para residentes elegibles de San Diego. Las vacunas se administrarán en el gimnasio municipal Balboa ubicado en el 2111 Pan American Plaza a partir de las 9 a.m. a 3 p.m.

El supervisor Nathan Fletcher dijo que tiene la esperanza de que con la opción adicional de una vacuna Johnson & Johnson, el ritmo de vacunación se acelere.

SDFD is now scheduling #COVID19 appts March 9-12 for those eligible to receive the vaccine.

We are offering only Janssen single-dose shots to those within the County of SD guidelines. Schedule appointments via https://t.co/Nqh0urUPYP #vaccination pic.twitter.com/1kK3B2NBHA

— SDFD (@SDFD) March 7, 2021