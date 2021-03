Burger King genera polémica por tuit en Día Internacional de la Mujer

(NOTICIAS YA).- Burger King de Reino Unido generó polémica tras un desafortunado tuit durante este Día Internacional de la Mujer asegurando que “las mujeres pertenecen a la cocina”.

Aunque después aclaró que fue con la intención de alentar a sus empleadas a estudiar, en redes sociales no perdonaron el chiste machista, que es parte de su campaña, y hasta lo hicieron viral.

Uno de los gigantes de la comida rápida recibió una tunda en redes sociales tras la publicación en Twitter, que los usuarios han calificado como “vergonzosa”.

LEE: 5 cosas que la pandemia de coronavirus empeoró para las niñas y mujeres

“Las mujeres pertenecen a la cocina”, fue lo que tuiteó Burger King UK.

Women belong in the kitchen. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

El controversial tuit generó reacciones encontradas y en general fue calificado como una “broma de mal gusto” y hasta “marketing tóxico”.

Ante la controversia por el tuit, la cadena de comida rápida se apresuró a aclarar su publicación con el siguiente tuit:

“Si quieren, por supuesto. Sin embargo, solo el 20% de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la proporción de género en la industria de los restaurantes al empoderar a las empleadas con la oportunidad de lograr un carrera culinaria”.

LEE: En Día de la Mujer, Biden se enfoca en la desigualdad de género

If they want to, of course. Yet only 20% of chefs are women. We're on a mission to change the gender ratio in the restaurant industry by empowering female employees with the opportunity to pursue a culinary career. #IWD — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

Aun con su explicación, Burger King UK no logró escapar del debate y las reacciones en su contra se fueron multiplicando.

Con todas las críticas creciendo, la compañía regresó dos horas después para responder a su hilo de Twitter anunciando un nuevo programa de becas para que las empleadas de Burger King puedan perseguir sus sueños culinarios.

“¡Estamos orgullosos de lanzar un nuevo programa de becas que ayudará a las empleadas de Burger King a perseguir sus sueños culinarios!”, destacó la compañía.

We are proud to be launching a new scholarship programme which will help female Burger King employees pursue their culinary dreams! — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

Sin embargo, parece que eso no fue suficiente para detener la controversia y los usuarios siguieron centrándose en el primer tuit, que alcanzó más de 130 mil retuits en comparación con los 5 mil que logró el anuncio del programa de becas.

VIRAL: Mujer encontró habitación secreta detrás de espejo en su baño

A pesar de la explicación, la primera publicación no pasó desapercibida.

Burger King UK pretendía crear conciencia sobre la desigualdad de género que prevalece en la industria de los restaurantes, pero empezar con un chiste machista desvirtuó su mensaje en este 8 de marzo.

The funniest thing about the Burger King "tweet" is that it clearly wasn't just a tweet. This was a whole international campaign that the UK timezone just got first. They can decide against tweeting it from the US account but they couldn't pull the New York Times ad fast enough🤷‍♂️ pic.twitter.com/i4EvOCdFDF — Thomas ‘TomSka’ Ridgewell (@thetomska) March 8, 2021