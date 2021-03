Biden enfrenta desafío ante crisis que se cuece en la frontera

(POLÍTICA YA). – El presidente Joe Biden enfrenta el primer gran desafío de su gobierno ante el aumento de inmigrantes detenidos en la frontera con México mientras trata de demostrar una política migratoria más humana que la del expresidente Donald Trump.

Biden enfrenta ese dilema mientras su gobierno se ve en la necesidad de buscar soluciones humanitarias al creciente número de menores no acompañados que cruzan a Estados Unidos.

Más de 100,000 migrantes han sido detenidos en la frontera por autoridades estadounidenses durante las últimas cuatro semanas que terminaron el 3 de marzo, según datos obtenidos por la cadena CNN.

El aumento de personas que llegan a la frontera, causado en gran parte por las pésimas condiciones de vida de las personas que emigran en sus países de origen y la percepción de que el cambio de gobierno en EE.UU. traerá más tolerancia hacia los inmigrantes, ha provocado alarma entre los funcionarios del gobierno de Biden que se apresuran a proporcionar recursos para enfrentar la situación.

La afluencia ha puesto a prueba la capacidad del nuevo gobierno para implementar su propia estrategia migratoria mientras enfrenta los ataques de los republicanos sobre lo que llaman una crisis generada por el propio Biden quien, a su entender, ha abierto la frontera.

NIÑOS NO ACOMPAÑADOS

La cifra de niños migrantes no acompañados detenidos a lo largo de la frontera sur se ha triplicado en las últimas dos semanas a más de 3,250, según revelan documentos obtenidos por el diario The New York Times.

Como consecuencia, los niños migrantes han estado llenando centros de detención de la Patrulla Fronteriza construidos para adultos, mientras el gobierno busca espacio para ellos en centros de refugios, con muchas mejores condiciones.

Más de 1,360 de los niños han sido detenidos más allá de las 72 horas permitidas por la ley antes de que un niño deba ser trasladado a un refugio, según uno de los documentos con fecha del 8 de marzo obtenido por el Times.

Según la ley, el gobierno federal debe trasladar a los niños no acompañados en un plazo de tres días desde las instalaciones fronterizas a los refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde se los retiene hasta que los colocan con un patrocinador.

Los funcionarios de Seguridad Nacional a menudo han señalado las demoras de Salud y Servicios Humanos para recoger a los niños como una razón para la detención prolongada.