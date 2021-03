EE.UU. pronto podría “nadar” en vacunas COVID y advierten por los nuevos desafíos

(NOTICIAS YA).-En solo dos meses, Estados Unidos podría estar nadando en la vacuna COVID-19, dicen expertos.

Literalmente nadando.

La nación está a punto de pasar de una situación de escasez a una de abundancia. Pues los 500 millones de dosis que se espera se envíen para entonces, son suficientes para llenar una piscina de 55.000 galones.

“No es un interruptor que se da vuelta, pero es una escala móvil que ocurre de manera diferente de una comunidad a otra”, dijo Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para el Equipo de Respuesta de COVID.

El cambio podría traer sus propios problemas, y entonces comenzarán los desafíos, advierten expertos:

Con un suministro abundante de vacunas, habrá más urgencia para convencer a los reacios de que lo acepten.

La abundancia de vacunas se convertirá en un excedente estancado que amenaza con socavar la capacidad de la nación para superar la pandemia.

"Cuando comencemos a tener más vacunas disponibles, realmente estaremos en mal estado porque lo que vamos a ver es mucha gente que no quiere vacunarse", dijo Bernadette Boden-Albala, decana del programa de salud pública de la Universidad de California, Irvine.

Hasta ahora, alrededor del 18% de todos los estadounidenses han sido inmunizados contra COVID-19.

Boden-Albala cree que habrá excedentes de vacunas en algunas áreas a principios de abril.

"Si tenemos estados enteros en este país que no quieren enmascararse y no quieren distanciarse socialmente, entonces me preocupa mucho que tengamos personas allí que tampoco quieran vacunarse", agregó.

Entonces, el mensaje no debería ser "tenemos toneladas de vacunas" porque entonces la gente estará convencida de que pueden posponerla por más tiempo, dijo Christopher Morse, experto en comunicación de salud en la Universidad Bryant en Smithfield, Rhode Island.

Cuando esto suceda, el grupo más fácil de contactar serán aquellos que simplemente lo pospusieron debido a la molestia de conseguir una cita. Para ellos, el mensaje debe ser que la inmunización sea rápida, fácil y gratuita, añade Morse.

En otros casos: