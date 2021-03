El tiempo: meteorólogos advierten tormenta de nieve con acumulación récord para este fin de semana

(NOTICIAS YA).-Algunos modelos meteorológicos a largo plazo predicen que Denver podría recibir 40 pulgadas o más de nieve durante el fin de semana. Sin embargo, los meteorólogos dicen que es demasiado pronto para decir con exactitud cuánta nieve recibirá Denver, pero le advierten a la gente que planee y se prepare antes de la tormenta.

Aún así, habrá un día más de calor antes de que Colorado se mueva hacia un posible récord de nieve.

Denver alcanzará los 66 grados bajo un cielo mayormente soleado el martes, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, de allí la temperatura caerá a 33 grados durante la noche, cuando la nieve se acumulará en las montañas del norte.

Especialmente, donde existe una advertencia de clima invernal para el área de Rabbit Ears Pass.

"Tendemos a ver grandes cantidades de tormentas cuando vemos que cambian las estaciones", dijo Lisa Kriederman, encargada de realizar pronósticos para el Servicio Meteorológico.

“Las montañas comenzarán a tener algún impacto esta noche a las 8 pm en la cordillera del parque alrededor de Steamboat. Hay potencial para cantidades de nieve de hasta siete pulgadas hasta el miércoles ".

Potential impacts for travel and infrastructure regarding the upcoming and potentially significant storm. We'll continue to monitor the situation closely and analyze the latest meteorological/model data. Today and Wednesday will be good days to make preparations. #COwx pic.twitter.com/Xwb7TkZg1U

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 9, 2021