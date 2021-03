Pronostican fuertes lluvias y nieve para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un sistema de tormenta fría llegará al condado de San Diego esta noche, trayendo lluvias y tormentas eléctricas en toda la región al igual que nueve en las montañas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se espera que la baja presión que llega desde el noroeste, baje las altas temperaturas a aproximadamente 20 grados por debajo de lo normal el miércoles y el jueves, de acuerdo a los meteorólogos.

Se registrará una ligera lluvia desde este martes por la noche, y podría intensificarse el miércoles por la mañana y posiblemente hasta el viernes, de 1 a 1.5 pulgadas en zonas costeras y en los valles occidentales, hasta 2 pulgadas en las montañas y entre una décima de pulgada y tres décimas de pulgada en los desiertos.

⚠️ Storm Update ⚠️

Our storm will bring areas of rain and snow beginning later tonight. The heaviest precip will occur tomorrow, with more showers expected through Friday. Travel will be difficult at times in areas of heavy rain, and snow above 3,500 feet. #cawx pic.twitter.com/1SEn53MY9d

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 10, 2021