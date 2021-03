Viaja gratis a tu vacuna en la súper estación de vacunación COVID-19 en Del Mar

(NOTICIAS YA).-El transporte público del Distrito de Tránsito del Norte del Condado de San Diego (NCTD, por sus siglas en inglés), en coordinación con Scripps Health, brindará un servicio de transporte directo y gratuito entre la estación de Solana Beach y la súper estación de vacunación de Scripps Del Mar Fairgrounds.

El propósito es proporcionar viajes gratuitos a las personas que van y vienen de sus citas de vacunación COVID-19. Los viajes gratuitos continuarán para todos los residentes del condado que viajen a otras estaciones de vacunación, hospitales y otros lugares de inmunización de la comunidad del condado.

"NCTD está comprometido, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, para eliminar tantas barreras como sea posible para obtener la vacuna COVID-19", dijo Tony Kranz, presidente de la junta de NCTD y vicealcalde de Encinitas. "Todos los días hacemos una lluvia de ideas con nuestros socios sobre cómo apoyar y hacer avanzar a nuestra comunidad.

Starting tomorrow, NCTD will offer free shuttle service to those with appointments at the @ScrippsHealth Del Mar Fairground Vaccine Super Station! For pickup and schedule information, go to: https://t.co/OeBypx9IaZ pic.twitter.com/qgAtOmxBGG

— North County Transit (@GoNCTD) March 7, 2021