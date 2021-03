A esta estudiante le ofrecieron $1 millón en becas para la universidad

(NOTICIAS YA).- Después de solicitar el ingreso a más de 20 universidades, una estudiante de Filadelfia ha recibido ofertas por más de 1 millón de dólares en becas.

Shanya Robinson-Owens, de 17 años, solicitó admisión a entre 25 y 30 universidades diferentes, con la esperanza de encontrar la escuela más adecuada para ella.

La estudiante de último año en la George Washington Carver High School of Engineering and Science no tenía muchas expectativas al postularse, y se llevó una gran sorpresa al descubrir cuánto dinero le estaban ofreciendo.

“No esperaba conseguir esto, sabía de las becas, pero no esperaba que fuera tanto”, expresó la joven.

Conforme Shanya avanzó en su proceso de solicitud, su familia creó el hashtag #KeepingUpWithNya para seguir su progreso en las redes sociales.

La estudiante todavía está en el proceso de recorrer los campus universitarios y no ha decidido en cuál de ellos se inscribirá. Robinson-Owens dijo a CNN que quiere evaluar sus opciones cuidadosamente y no simplemente elegir la escuela que le ofrece el paquete de becas más atractivo.

“No quiero basarlo en dinero y que luego no me guste la escuela y no terminar”, expresó.

Entre las instituciones que le han hecho ofertas se encuentran Moravian College en Bethlehem, Pennsylvania; La Salle University y Temple University en Filadelfia; Lincoln University en Jefferson City, Missouri y Cabrini University en Radnor, Pennsylvania.

Robinson-Owens dijo que algunas de sus materias favoritas en la preparatoria han sido Química y Física, aunque también disfruta del periodismo y ha contribuido al sitio web de noticias y al podcast de su escuela. Ahora planea estudiar Psicología.

Robinson-Owens se graduará de la preparatoria en junio y comenzará su carrera universitaria en el otoño.

*Con información de CNN

