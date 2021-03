Alerta del tiempo: ‘Evite viajar’; CDOT, CSP y AAA emitieron una alerta por la tormenta primaveral que llega este fin de semana

(NOTICIAS YA).-El secreto ha salido a la luz: se avecina una gran tormenta de nieve el sábado y el domingo. Y su impacto puede llegar a ser tan fuerte que el Departamento de Transporte de Colorado CDOT, la agencia AAA y la Patrulla Estatal de Colorado están emitiendo fuertes advertencias de viaje antes de la tormenta.

Winter Storm Watch issued for Friday evening through Sunday night. This is expected to be a high impact storm with near impossible travel on Saturday. #cowx pic.twitter.com/LFSDwSIame

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 10, 2021