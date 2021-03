Congreso aprueba paquete de alivio económico por la pandemia

(NOTICIAS YA).- La cámara de representantes dio el voto final para la aprobación del masivo paquete de estímulo económico por el covid-19 de $1.9 billones impulsado por el presidente Joe Biden, significando la primera victoria legislativa para el demócrata y abriendo paso a una nueva ronda de cheques de ayuda que llegarán como pagos directos a millones de personas.

Se espera que la propuesta llegue al escritorio del presidente este viernes. Una vez firmado el documento se espera que la repartición del apoyo federal pueda iniciar en una o dos semanas.

Aunque aún no hay nada oficial en los montos que recibieron, se estima que sería un apoyo de mil 400 dólares para quienes ganen menos 75 mil dólares al año como individuos y menos de 150 mil como pareja; aunque la cantidad podrían incrementar 200 dólares por cada dependiete declarado en su presentación de impuestos.

“Ha sido bastante difícil porque el trabajo no siempre hay y si hay pues también no alcanza para pagar la renta que pues afectó en este año pasado.”, comenta Sylvia López, madre soltera y con ya miles de dólares en deuda de renta, esta ansiosa por recibir el tercer cheque que aunque no ha llegado ya tiene planeado cómo va a gastar.

“Tocarle la puerta a la manager y decirle que me llego ayuda.” [...] “Ya sea para pagar sino la renta, poner comida en la mesa o pagar otro bill; todo ayuda.”

Al igual que para muchas familias, el cheque de alivio no deja de ser más que eso; un alivio que no necesariamente es una solución para las familias afectadas económicamente durante la pandemia.

“Creo que todos estamos esperando si nos va a llegar o no nos va… Muchos están esperando si va a llegar o no va a llegar.”