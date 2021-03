Newsom: California no regresará a la normalidad, reconoce inequidad económica

(NOTICIAS YA).- CALIFORNIA - En su discurso del estado, el Gobernador Gavin Newsom reconoció la desigualdad económica y señaló que el estado "no regresará a la [antigua] normalidad".

"Creo que todos estamos de acuerdo que la normalidad nunca fue suficientemente buena; la normalidad acepta la inequidad", declaró Newsom este martes.

El gobernador utilizó como referencia la mortalidad de los latinos por COVID-19; la etnia que más muertos ha registrado. Además, los salarios de los trabajadores esenciales que no son suficientes para las necesidades básicas; y el hecho que una cantidad "asombrosa" de mujeres ha dejado la fuerza laboral.

"Así que nuestro camino de regreso debe también ser un trayecto para cerrar esas desigualdades", dijo el líder demócrata.

El informe anual se realizó desde el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, con unos 56,000 asientos vacíos que respresentaron aproximadamente el número de californianos que han fallecido por el virus.

Durante el discurso, el gobernador destacó las acciones del estado para combatir la pandemia tras asegurar que California fue el primero en esablecer la orden de permanecer en casa para evitar brotes iniciales de coronavirus. Además de ser el estado que ha administrado más vacunas en la nación.

"Gente está viva por las decisiones de salud pública que tomamos y por su sacrificio", agregó Newsom.

Pero el manejo de la pandemia y las restricciones implementadas en el estado hizo que le llovieran críticas y que se iniciara una campaña para destituirlo.

Dicho movimiento reportó que ya han conseguido el número de firmas necesarias para llevar a cabo una elección especial. Las firmas aún faltan ser verificadas.

Uno de los candidatos y posible contrincante de Newsom, es el ex-alcalde de San Diego, Kevin Faulconer. En un video publicado a su cuenta de Twitter, el republicano declaró que Newsom "dirá lo que sea para salvar su carrera política".

"Gavin Newsom ha tenido poderes de emergencia casi ilimitados por un año. Por meses, le dimos el beneficio de la duda, pero una y otra vez falló completamente para entregar lo basico", añadió Faulconer.

My response to Gavin Newsom's State of the State address. pic.twitter.com/CbSrUHe3GW

— Kevin Faulconer (@Kevin_Faulconer) March 10, 2021