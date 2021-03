Niegan “atención médica adecuada” a niño hispano

(NOTICIAS YA).-Luego de que ayer saliera a la luz una polémica demanda contra policías por arrestar a un niño autista de 11 años, en Colorado, una madre hispana ha decidido romper también el silencio y denunciar que su hijo, quien padece esta misma condición, no recibió atención médica adecuada durante un accidente que sufrió recientemente en su escuela.

Se trata de Magali Rodríguez, quien relató que su hijo estaba jugando con una pelota en su colegio, ubicado en Aurora, cuando se lastimó el tobillo.

Rodríguez denuncia que su niño fue llevado a la enfermería de la escuela, pero allí no le dieron mayor importancia a su malestar.

“Lo que a mí me molesta es que no me avisaron, los maestros no me avisaron, yo me di cuenta cuando yo fui por él, después de escuela, que él venía llorando y sin poder caminar”, aseguró.