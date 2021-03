Piden usar mascarillas pese a la orden del gobernador de Texas

(NOTICIAS YA).- Tras casi un año de restricciones por la pandemia, a partir del 10 de marzo los texanos podrán utilizar las mascarillas de forma opcional, gracias a una orden del gobernador de Texas Greg Abbott.

Pero aquellos que han perdido a un ser querido por esta enfermedad, lo consideran como una mala decisión.

"No es un virus cualquiera, como yo hay muchísimos que pasamos por esto y la sufrimos porque realmente se sufre cuando te da el virus", explico Laura Sorrell, quien perdió a su madre por Coronavirus.

Y es que además de la orden del gobernador de Texas, esta semana el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) dio a conocer una nueva guía de recomendaciones, donde se indica que las personas que ya tengan las dos dosis de la vacuna pueden hacer reuniones con otros que también tengan la vacuna sin la necesidad de utilizar mascarillas.

Expertos médicos aseguran que aunque se tenga ambas dosis de la vacuna, esto no es una buena idea.

"No nos garantiza que no seamos portadores del virus asintomáticos y lo podamos llevar por accidente a otra persona", dijo ante nuestra cámara el doctor Leonardo Loaiza, de la Sala de Emergencias del Hospital Del Sol.

Tal y como ocurrió con Sorrell, quien fue contagiada con un compañero de trabajo y aunque ella logró vencer a la enfermedad, su madre no corrió con la misma suerte perdió la batalla tras 81 días de lucha.

"Yo no se que pasa por la cabeza de la CDC y del gobernador, en decir que ya no se van a utilizar las mascarillas. Creo que es un poco antipático en cuestión con todos los que hemos sufrido esta pérdida", indicó la mujer.

Por lo que expertos en salud piden a la comunidad seguir tomando las precauciones necesarias sin importar si está vacunado o no.

"A pesar de que yo tenga mi vacuna no puedo desestimar el riesgo en el que estoy poniendo a alguien que no esta vacunado y que puede ser más frágil entonces yo me pondría mi máscara si voy al supermercado o a cualquier otra parte", concluyó el médico.