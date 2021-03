La superheroína "La Borinqueña" podría llegar al cine

(NOTICIAS YA).- El cómic ‘best seller’ La Borinqueña, creado por el escritor de raíces puertorriqueñas Edgardo Miranda-Rodríguez, se acerca a punto de caramelo como un proyecto cinematográfico. Al momento, la actriz Rosario Dawson (Men in Black, Sin City) figura como directora del proyecto piloto y Madison Reyes, protagonista de Julie and The Phantoms, de Netflix, estudia el personaje con gran pasión.

“Madison está leyendo la serie y está encantada con las virtudes de la heroína puertorriqueña… Los fans empezaron con que ella debía ser La Borinqueña. Hay que reconocer que el personaje es una joven como ella, que está en la escuela superior y va a estar en la universidad pronto. Ella con Julie and The Pahntoms por Instagram tiene más de un millón de seguidores. Subió un video gritando de alegría desde su cuarto, visto por más de 200 mil seguidores, que había que leer el primer cómic de La Borinqueña, le dieron ganas de aprender más de Puerto Rico, conocer el español y conectarse con el personaje. Como cada día en las redes sociales cambian las reglas. Puede ser que este mes podamos tener una conexión legítima con un nuevo proyecto, porque hay muchas actrices y actores apoyando”, contó Miranda-Rodríguez en entrevista con un medio local en Puerto Rico:.