Los expresidentes, excepto Trump, se unen para promover la vacuna

(NOTICIAS YA).- Todos los expresidentes vivos, con la excepción de Donald Trump, son parte de una campaña publicitaria que exhorta a los estadounidenses a recibir la vacuna contra el coronavirus.

La campaña busca combatir el escepticismo respecto a las vacunas; esta reúne a Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y sus respectivas esposas.

Donald y Melania Trump no aparecen en ninguno de los anuncios, el único expresidente y ex primera dama vivos que no participan. Ambos recibieron la vacuna contra el coronavirus en enero en la Casa Blanca, pero no dieron a conocer el hecho hasta semanas después de huir de Washington.

Hay dos anuncios en la campaña: uno de un minuto que muestra a los cuatro expresidentes y ex primeras damas recibiendo sus vacunas, y otro que muestra a Clinton, Bush y Obama juntos para instar a los estadounidenses a vacunarse.

Con cada vez más vacunas disponibles a lo largo del país, las autoridades buscan explotar la influencia de figuras como los expresidentes para motivar a la ciudadanía a protegerse.

Los anuncios en cuestión son parte de una colaboración entre el proyecto Covid Collaborative y el Ad Council; comenzarán a transmitirse esta semana.

En tanto, Trump emitió una declaración en la que se adjudicaba el crédito por la existencia de la vacuna, aunque no fue incluido en el anuncio que la promocionaba al pueblo estadounidense.

El republicano está vetado de Twitter y optó por enviar un breve comunicado con un estilo similar a sus publicaciones de redes sociales, cuando podía hacerlas, plagado como siempre de falsedades, fanfarronería y racismo.

“Espero que todos recuerden cuando obtengan la vacuna contra la COVID-19 (frecuentemente llamado ‘el virus chino’), que, si yo no hubiera sido presidente, no tendrían esa bella inyección hasta después de 5 años o probablemente nunca. ¡Espero que todos lo recuerden!”, escribió Donald Trump.

El coronavirus ha infectado a más de 29 millones de personas en Estados Unidos, causando la muerte de más de 529 mil de ellas. Expertos consideran que la inacción de Trump en los inicios de la pandemia y su constante rechazo por la ciencia fueron clave para que la crisis alcanzara ese nivel en el país.

Según datos de CNN, hasta el momento se han administrado alrededor de 93.7 millones de dosis de vacunas en los Estados Unidos, luego de que la FDA emitiera autorizaciones de uso de emergencia para tres vacunas: la de Pfizer/BioNTech, la de Moderna y la de Johnson & Johnson.

La administración del presidente Joe Biden ha colocado a la vacunación como pieza fundamental en su lucha contra el coronavirus. Al principio de su administración, el demócrata se comprometió a repartir 100 millones de dosis de la vacuna dentro de sus primeros 100 días de gobierno, un objetivo que parece probable que logre.

Asimismo, Biden dará su primer discurso a la nación en horario estelar este jueves, con el que marcará el primer aniversario de la pandemia.

*Incluye información de CNN

