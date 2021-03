Tormenta Invernal en San Diego: Lo que debes saber si visitas las montañas

(NOTICIAS YA).-Se espera otra ronda de lluvias en todo el condado de San Diego este jueves y nieve en las montañas a medida que un sistema de tormentas frías y lentas a través de la región.

Se espera una lluvia constante en todo el condado el jueves por la mañana, y también es probable que haya lluvias el jueves por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional. Habrá una pequeña posibilidad de tormentas eléctricas durante el día en todas partes, excepto en las áreas desérticas.

Los niveles de nieve bajará alrededor de 3,500 pies y permanecerán hasta el viernes por la noche.

Just another day in the beautiful neighborhood! Keen Camp crews made some major efforts to keep roads to Idyllwild areas open. Right now, R2 chain control is in effect. Bring those chains! Take a look of the view on SR-74. #Caltrans8 pic.twitter.com/LDP69X6ci3

— Caltrans District 8 (@Caltrans8) March 11, 2021