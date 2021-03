VIDEO: Chofer de Uber pide a una pasajera usar cubrebocas y ella le tose en la cara

(NOTICIAS YA).-Un conductor de Uber en California captó en video a una pasajera que lo agredió por pedirle usar el cubrebocas.

Subhakar Khadka, quien prestaba el servicio de transporte en San Francisco, le pidió a la mujer usar el cubrebocas dentro del vehículo para completar el viaje, pero ella se negó.

“A la m*#$%@ la máscara”, dijo a Khadka, quien se había detenido en una estación de servicio para comprar un cubrebocas, que después se negó a usar.

En el clip del pasado domingo, citando al portal de noticias Proceso, se puede ver que la usuaria se quitó el tapabocas para toser varias veces sobre el chofer; lo insultó y lo agredió arrancándole el cubrebocas luego de haber tomado su teléfono.

Después de ser agredido por una de las pasajeras, otra le dijo, entre risas: “Tengo corona”, en referencia a la COVID-19.

Todo quedó grabado en un clip de 43 segundos y se volvió viral:

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021