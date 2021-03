Vista Market en El Paso habilita espacios para registro de la vacuna contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- La ciudad de El Paso realiza y planea varios eventos de registro para la vacuna contra el COVID-19. Esta mañana inició el primero en Vista Market de la sucursal ubicada en el 2231 N. Zaragoza de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana.

El registro es todo un éxito logrando captar una línea larga de personas interesadas en la vacuna. Tras la desesperación de algunos inconvenientes para registrarse en línea, las sucursales de esta tienda serán habilitadas para ayudar con el registro.

Las siguientes fechas y horarios para registrarse en Vista Market son las siguientes:

Urban - March 15 from 9:00 a.m. to 11:30 a .m.

Doniphan - March 17 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Piedras - March 18 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Horizon - March 19 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Montana - March 22 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Socorro - March 23 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mass information en 915-21-COVID.

Noticias relacionadas:

(NOTICIAS YA).- Durante más de un año los bares fueron calificados como uno de los centros más grandes de contagios de COVID-19, por lo que se les impuso varias restricciones para operar causando daños en la economía de los dueños.

"Si no hubiéramos tenido la ayuda del gobierno federal probablemente toda esta calle estaba cerrada, pero esa ayuda nos ayudó a pagarle a nuestros empleados, a sobrevivir y tener un futuro", explicó a Noticias Univision Frank Ricci Jr., dueño del bar Rockin Cigar.

Gracias a la orden del gobernador, dichos lugares pueden volver a abrir al 100 por ciento de su capacidad y además sus clientes no están obligados a utilizar mascarillas como parte de la orden.

"Esto nos ayuda como dueños de negocios para ser un poco más flexibles y no tener que preocuparnos de que nos cierren porque alguien no se puso la mascarilla", dijo el empresario.

Pero algunos paseños consideran que la idea del gobernador es un tanto apresurada y podría causar serios problemas a futuro.

"Yo pienso que es demasiado rápido para que ya se quite el mandato, pienso que se debería dar a más tiempo para que bajen mas los números de contagio", dijo Mario Cerros, quien no está de acuerdo con la orden del gobernador.

"La gente está haciendo como fianza y como que están desesperados ya de usar la máscara y que no pueden entrar aquí pero yo pienso hay que seguir tomando precauciones", aseguró Alex Villagran, quien se opone al mandato de "No mascarillas".

Por lo que las autoridades de salud de El Paso indicaron que estarán al pendiente de la situación en todos los bares y centros nocturnos.

"Sabemos que hay lugares que se consideran de más riesgo y definitivamente los bares es uno de ellos, vamos a estar muy pendientes de cómo evolucionan la situación por eso queremos seguir recomendando a la comunidad sigan practicando las medidas preventivas como usar el cubrebocas y la sana distancia y quedarse en casa si no necesita salir", enfatizó el doctor Héctor Ocaranza, autoridad de salud de la ciudad y el condado.

Aunque algunos bares del área de Cincinnati indican en sus puertas que para poder ingresar hay que usar mascarillas, Ricci indicó que en su bar cada quien es libre de hacer su elección en este tema.

"Mis empleados y mis clientes puede tomar su propia decisión sobre el cubrebocas, creo que muchos no la usaran, no muchos están contentos con esto pero es tiempo de seguir adelante", concluyó.