Aprueban acuerdo de $27 millones para patrimonio de George Floyd

(NOTICIAS YA).- El Concejo de la Ciudad de Minneapolis votó de forma unánime para aprobar un acuerdo de $27 millones para el patrimonio de George Floyd.

LEE: Las personas de interés en el juicio por la muerte de George Floyd

“La horrorífica muerte de George Floyd, presenciada por millones de personas alrededor del mundo, desató una profunda necesidad e innegable demanda por justicia y cambio”, dijo Ben Crump, abogado de la familia de la víctima.

“El que el acuerdo más grande previo a un juicio sobre un caso de muerte equivocada en la historia sea por la vida de un hombre negro, manda un mensaje poderoso de que las vidas negras sí importan y la brutalidad policial contra las personas de color debe terminar”, dijo Crump.

Las noticias llegan a medida que se selecciona el jurado para el juicio de Derek Chauvin, un exoficial de policía de Minneapolis acusado de matar a Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, en mayo de 2020, tras arrodillarse en su cuello durante casi 8 minutos.

Las últimas palabras de Floyd fueron: “No puedo respirar”, y sus últimos momentos con vida fueron grabados en video. Su muerte llevó a protestas a lo largo de todo EE.UU. y el mundo, denunciando la brutalidad policíaca y el racismo bajo la bandera de “Black Lives Matter”.

LEE: Lo que necesitas saber sobre el juicio por la muerte de George Floyd

Chauvin se declaró no culpable por el cargo de homicidio no intencional en segundo grado y homicidio culposo en segundo grado. Además, se declaró no culpable al cargo de homicidio en tercer grado, el cual fue reinstaurado en el caso el pasado jueves.

La hermana de Floyd, Bridgett Floyd, dijo el viernes que su familia está “contenta porque esta parte de nuestro trágico camino hacia la justicia por mi hermano George ha sido resuelta”.

“El año pasado ha cambiado dramáticamente en la trayectoria de nuestra ciudad, y hoy marca otro hito en moldear un futuro más justo para Minneapolis. Nuestro acuerdo con la familia de George Floyd refleja un compromiso compartido para avanzar la justicia racial y un empuje sostenido hacia el progreso”, escribió en Twitter el alcalde Jacob Frey.

En julio, la familia de Floyd presentó una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de Minneapolis y los 4 exoficiales involucrados en su muerte. El documento indicaba que la ciudad mantiene una cultura de fuerza excesiva e impunidad dentro de la policía.

LEE: 2020: Muerte de George Floyd impulsó movimiento contra el racismo