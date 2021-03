Hombre hispano sigue desaparecido, visto por última vez en una Armería de la Guardia Nacional

(NOTICIAS YA).- Mayra Aguilar nos tiene los detalles.

Actualización por parte de la Policía Estatal de Nuevo México:

"El 21 de febrero de 2021 aproximadamente a las 3:00 p.m. Los oficiales de NMSP en Toas fueron contactados por un sargento de la Guardia Nacional para realizar un control de bienestar para Juan Muñoz, de 20 años, de Ranchos de Taos, quien era uno de sus soldados y no se presentó a la instrucción. Cuando los agentes llegaron a la residencia de Muñoz, un familiar les dijo que no lo habían visto desde la noche anterior. Después de una investigación, los oficiales localizaron el vehículo que se informó que conducía Muñoz estacionado en el puente Gorge alrededor de las 4:40 p.m. ese mismo día. Trajeron perros de búsqueda y confirmaron que el olor de Muñoz estaba en el puente. Los drones de NMSP buscaron debajo del puente y durante aproximadamente dos millas en el río abajo del puente y no localizaron a Muñoz. Se contactó al equipo de buceo de NMSP, pero debido a que el nivel del agua era demasiado bajo, no pudieron llevar ninguno de sus equipos al agua. También se llevó a cabo una búsqueda posterior de varios días, en varias agencias, que consta de miembros del equipo táctico de la NMSP, oficiales de uniforme de la NMSP, aeronaves de la NMSP, equipo de balsa y cuerdas contra incendios de Taos, equipo de drones de búsqueda y rescate de Taos y voluntarios de la Guardia Nacional de NM, bajo el puente y a lo largo del desfiladero. Muñoz no fue localizado durante la búsqueda. Este caso aún está abierto y bajo investigación sin más actualizaciones."

Si tiene alguna pista puede llamar a NMSP al 575-758-8878. Puede mantenerse en anonimato.

Más detalles de Juan aquí: