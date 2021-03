Maestro recibe 27 mil dólares de exalumno tras vivir en su automóvil

(NOTICIAS YA).- Un maestro de California recibió 27 mil dólares por parte de uno de sus exalumnos que realizó una campaña de donaciones en medio de redes sociales tras enterarse que vivía en su automóvil desde que se jubiló.

José Villarruel acaba de cumplir 77 años y dedicó la mayor parte de su vida como maestro sustituto, hasta que la pandemia llegó y decidió jubilarse luego de que las escuelas adoptaron la educación a distancia.

“Decidí que la situación escolar había cambiado por completo y creí que un trabajo de suplente había terminado. En mayo, presenté mi renuncia. Logré hacer todo el papeleo, todos los trámites para cobrar mi pensión. Obtuve mi cheque, pero ese cheque no duró mucho porque ya tenía deudas”, dijo el exmaestro a Fox News.

“Mr. V”, como cariñosamente era conocido por sus alumnos, ha vivido en su automóvil desde que renunció, así es cómo ha pasado la pandemia.

“Mi cuerpo se ha adaptado a todos los golpes y cosas desde el asiento. Me sirve de transporte, de comedor y de dormitorio”, detalló el exmaestro.

Hace una semana, Steven Nava, un exalumno, se cruzó con Villarruel en su coche y de inmediato lo reconoció, entonces recordó lo mucho que él lo ayudó a cuando iba a la escuela.

“Estaba devastado y destrozado por la realidad de la pandemia y cómo ha dejado a los maestros sin trabajo y este es uno de los resultados y es triste ver a uno de nuestros maestros pasar por eso, así que solo hace que uno quiera ayudar más”, destacó Nava al mismo medio.

Sin embargo, creyó que podría hacer más y entonces creó una página de GoFundMe para ayudar a Villarruel a recuperarse.

Steven compartió la historia de su maestro en redes sociales, incluyendo en un video de TikTok que obtuvo más de 1.7 millones de visitas.

“Es solo que el poder de las redes sociales es tan grande ahora y, a veces, necesitamos usarlas para bien y no para mal”, destacó el joven.

El caso de Villarruel tuvo tanto alcance en redes sociales que llegó a oídos del alcalde de Fontana, Acquanetta Warren, quien se unió y promovió una celebración en honor al maestro en el Centro Comunitario para Personas Mayores de Fontana.

La celebración se llevó a cabo este jueves, convirtiéndose en una grata sorpresa para Villarruel, quien recibió un cheque de 27 mil dólares por parte de Nava, además de otros obsequios.

THANK YOU EVERYBODY! We have raised $27,480 in efforts to help Mr. Villaruel. My heart is heavy and I’m thankful for everyone coming together and making this happen. WE DID THIS TOGETHER.

— stvnna ⚡️ (@thesteven7) March 11, 2021