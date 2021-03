Pacientes retrasan servicios médicos por miedo a contraer Covid-19

(NOTICIAS YA).- El hospital Wesley Medical de Wichita reporta que una gran cantidad de pacientes están retrasando cuidados de salud por miedo de contraer Covid-19 en un hospital. Autoridades indican que esta tendencia está resultando en diagnósticos más severos y en ocasiones intratables.

Al respecto, reocupantes estadísticas dieron a conocer doctores del Hospital Wesley Medical, estiman que 40% de pacientes que sufren un derrame cerebral, están retrasando cuidados médicos por miedo de contraer Covid-19 en el hospital.

El neurólogo Mohammed Hussain explicó que los derrames cerebrales son la primera causa de discapacidad en Estados Unidos, y mientras más tiempo esperen los pacientes para recibir atención médica, más daños sufre el cerebro.

Oncólogos y cardiólogos del hospital Wesley expresaron observar el mismo problema en sus áreas de especialidad.

Covid has impacted patients with oncology and it can come from a cure to a devastating circumstance that you cannot longer cure

El oncólogo Quoc Truong indicó que Covid-19 ha impactado a pacientes, en un caso una paciente esperó seis meses para ser tratada por un bulto en el pecho que resultó ser un cáncer muy agresivo que se extendió al cerebro, resultando en un diagnóstico terminal.

Los doctores recomiendan a cualquier persona que tenga síntomas serios, que en algunos casos pueda tratarse de un ataque al corazón o una embolia, llamar inmediatamente al número de emergencias 911 y acudir a un hospital.

Los directivos del hospital Wesley indican se toman las medidas de precaución necesarias con cada persona y paciente que ingresa al hospital, Además cuentan con un ala separada para aquellos pacientes que han sido diagnosticados con Covid 19.

Esta tendencia de posponer cuidados de salud, indican los directivos, está ocurriendo en hospitales de toda la nación.