Arrestan a mujer tras atacar a conductor de Uber

El video inicia con una mujer que comienza a toser mientras otra se ríe. De pronto, una de ellas intenta arrebatarle el teléfono para luego arrebatarle la mascarilla. Se trata de un caso que se ha hecho viral, en el que tres pasajeras atacan a un conductor de Uber en San Francisco, California.

"Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, ellas simplemente no se bajaban de mi auto" explicó Subhakar Khadka, conductor de Uber.

Además aclaró que al subir, una de las pasajeras no llevaba máscara. Por esa razón se detuvo en una gasolinera para pedirle que por favor comprara una y así continuar con el viaje. Pero fue entonces que comenzaron los ataques verbales.

Y es que una de las mujeres le llamó estúpido y además animal. Finalmente según el conductor, al bajarse del auto continuaron los ataques...

"Una de ellas roció con spray de pimienta el interior de mi auto por un pequeño espacio de la ventana del puesto del copiloto" apuntó Khadka.

El incidente fue reportado a las autoridades locales de San Francisco. El jueves finalmente la mujer de rojo fue arrestada por la Policía Metropolitana de Las Vegas

"Es una señal de alivio que estamos más cerca de que algo suceda" insistió Khadka.

Y es que este hombre, que llegó hace 8 años a Estados Unidos pide que en este caso se haga justicia. "Yo creo que ellas deben ser castigadas legalmente, lo que sea que estipulan las leyes acá", agregó.

Por medio de un comunicado la compañía de transporte explicó que Uber no tolera el racismo o el odio en forma alguna hacia la comunidad… agregando que cuando un grupo es atacado , todos somos atacados… Respecto a la otra mujer en el video que tose y arrebata la mascarilla al conductor, se conoció que planea entregarse a las autoridades… para este hombre el incidente se dio por su origen étnico

"Si yo fuera de otro color, no habría recibido ese trato. Estoy seguro de ello. En el momento que dije mis primeras palabras creyeron que podían intimidarme" dijo para cerrar la conversación el conductor de Uber.

Según el reporte de arresto, Malaysia King fue detenida tras intentar transferir un dinero en una agencia bancaria usando para ello una identificación falsa. Luego de ser detenida fue que las autoridades se percataron de que se trataba de una de las mujeres implicadas en el ataque al conductor de Uber.